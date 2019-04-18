В Швеции футболист нанес травму партнеру, который должен был заменить его на поле

Необычная ситуация случилась в игре первого дивизиона Швеции между "Эстером" и "Дегерфорсом" (1:1).

Во второй половине матча игрок "Дегерфорса", уходящий на замену, случайно ткнул в глаз своему партнеру, который должен вместо него появиться на поле.

Вышедший игрок практически сразу остановился, так как не мог продолжать игру. В итоге на замену вышел другой футболист.

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