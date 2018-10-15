В Швеции назвали Дзюбу лучшим игроком сборной России

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В Швеции назвали Дзюбу лучшим игроком сборной РоссииПрезидент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон назвал форварда сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком команды.

Напомним, что Швеция и Россия сыграли вничью (0:0) в Калининграде в рамках Лиги наций.

"Капитан сборной России Дзюба – очень сильный футболист, и ему сложно противостоять. Он, вероятно, один из лучших игроков вашей команды. И это очевидно, что он стал ее капитаном. Я абсолютно уверен, что как тренер, так и команда полностью довольны им в этой роли", - сказал он.

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