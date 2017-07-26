В Швеции появилась купюра с портретом Ибрагимовича

Теги златан ибрагимович

В Швеции появилась купюра с портретом Ибрагимовича

Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович представил сувенирную купюру номиналом в 1000 крон.

"У вас есть Бенджамин Франклин. У вас есть я", – написал Ибрагимович в своем Instagram.

Фото: Ибрагимович с купюрой.

Напомним, что 35-летний Ибрагимович является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

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