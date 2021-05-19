В симуляторе FIFA 21 появился футболист, убитый 15 лет назад

Компания Electronic Arts добавила в футбольный симулятор FIFA 21 британца Кияна Принса, убитого 15 лет назад, Sky Sports.

По сведениям источника, таким образом компания решила сделать свой вклад в борьбу с преступностью. На момент убийства Кияну было 15 лет, а в игре он предстает 30-летним полузащитником "Куинз Парк Рейнджерс". Для создания внешности и манеры игры Принса, разработчики пообщались с его родственниками, а также бывшими одноклубниками по КПР, за молодежный состав которого он выступал.

Киян Принс был убит в 2006 году. Он пытался остановить драку в своей школе, но получил смертельное ножевое ранение.

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