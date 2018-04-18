В символической сборной АПЛ пять игроков "Манчестер Сити", а также Салах и Кейн



Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) представила символическую сборную чемпионата Англии-2017/18, сообщает официальный сайт PFA.

Стоит отметить, что в состав команды вошли пять футболистов "Манчестер Сити", который стал чемпионом Англии.

Полностью сборная выглядит так:

вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

защитники: Кайл Уокер, Николас Отаменди (оба – "Манчестер Сити"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Маркос Алонсо ("Челси")

полузащитники: Кевин Де Брюйне, Давид Силва (оба – "Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм")

нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").

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