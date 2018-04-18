В символической сборной АПЛ пять игроков "Манчестер Сити", а также Салах и Кейн

Теги серхио агуэромохамед салаххарри кейнкевин де брюйне

В символической сборной АПЛ пять игроков "Манчестер Сити", а также Салах и Кейн
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) представила символическую сборную чемпионата Англии-2017/18, сообщает официальный сайт PFA.

Стоит отметить, что в состав команды вошли пять футболистов "Манчестер Сити", который стал чемпионом Англии.

Полностью сборная выглядит так:

вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

защитники: Кайл Уокер, Николас Отаменди (оба – "Манчестер Сити"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Маркос Алонсо ("Челси")

полузащитники: Кевин Де Брюйне, Давид Силва (оба – "Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм")

нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").

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2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
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12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
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