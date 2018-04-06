В символическую сборную недели Лиги Европы вошли пятеро игроков "Арсенала"

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В символическую сборную недели Лиги Европы вошли пятеро игроков "Арсенала"

УЕФА огласил состав символической сборной недели в Лиге Европы.

Стоит отметить, что в нее вошли пять игроков "Арсенала", который вчера разгромил ЦСКА со счетом 4:1.

Вратарь: Петер Гулачи ("РБ Лейпциг").

Защитники: Хуанфран, Диего Годин (оба – "Атлетико"), Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин (оба – "Арсенал").

Полузащитники: Сенад Лулич, Лукас Лейва (оба – "Лацио"), Аарон Рэмзи ("Арсенал"), Эмиль Форсберг ("РБ Лейпциг").

Нападающие: Месут Озил, Александр Ляказетт (оба – "Арсенал").

Не пропустите: УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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