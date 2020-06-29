В символическую сборную по версии InStat вошли сразу четыре игрока "Зенита"

Стал известен состав символической сборной 24-го тура РПЛ по версии InStat.

В команду попали четыре футболиста "Зенита": Артем Дзюба, Малком, Дуглас Сантос и Алексей Сутормин. Все эти игроки помогли команде обыграть "Крылья Советов" (2:1).

Также в сборной оказались Евгений Фролов ("Крылья Советов"), Иван Ордец ("Динамо"), Илья Гапонов ("Спартак"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Бернард Бериша ("Ахмат"), Эрик Бикфалви ("Урал").

Символическая сборная 2️⃣4️⃣ тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat

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❓ Как вам такая команда? pic.twitter.com/5LDtg0D2jB — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 29, 2020

Отметим, что самый большой InStat Index оказался у Алексей Миранчука (429), который стал лучшим игроком матче 24-го тура с "Рубином" (2:0) и оформил дубль.

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