В символическую сборную по версии InStat вошли сразу четыре игрока "Зенита"
Стал известен состав символической сборной 24-го тура РПЛ по версии InStat.
В команду попали четыре футболиста "Зенита": Артем Дзюба, Малком, Дуглас Сантос и Алексей Сутормин. Все эти игроки помогли команде обыграть "Крылья Советов" (2:1).
Также в сборной оказались Евгений Фролов ("Крылья Советов"), Иван Ордец ("Динамо"), Илья Гапонов ("Спартак"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Бернард Бериша ("Ахмат"), Эрик Бикфалви ("Урал").
Символическая сборная 2️⃣4️⃣ тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 29, 2020
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❓ Как вам такая команда? pic.twitter.com/5LDtg0D2jB
Отметим, что самый большой InStat Index оказался у Алексей Миранчука (429), который стал лучшим игроком матче 24-го тура с "Рубином" (2:0) и оформил дубль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22