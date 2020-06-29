В символическую сборную по версии InStat вошли сразу четыре игрока "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургалексей миранчукмалкомартём дзюбадмитрий баринов

В символическую сборную по версии InStat вошли сразу четыре игрока "Зенита"

Стал известен состав символической сборной 24-го тура РПЛ по версии InStat.

В команду попали четыре футболиста "Зенита": Артем Дзюба, Малком, Дуглас Сантос и Алексей Сутормин. Все эти игроки помогли команде обыграть "Крылья Советов" (2:1).

Также в сборной оказались Евгений Фролов ("Крылья Советов"), Иван Ордец ("Динамо"), Илья Гапонов ("Спартак"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Бернард Бериша ("Ахмат"), Эрик Бикфалви ("Урал").

Отметим, что самый большой InStat Index оказался у Алексей Миранчука (429), который стал лучшим игроком матче 24-го тура с "Рубином" (2:0) и оформил дубль.

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