В системе "Краснодара" появится женский футбольный клуб

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В системе "Краснодара" появится женский футбольный клуб

У "Краснодара" появиться женская футбольная команда. Об этом сообщает Министерство спорта Краснодарского края.

Команда будет заниматься на базе "Кубаночки", которой управляла краевая администрация, новой команды.

"Краснодарский край заинтересован в команде с развитой инфраструктурой, которая сможет привлекать новых занимающихся на любительском и профессиональном уровнях.

Благодарим за конструктивную позицию ФК "Краснодар" и лично его владельца Сергея Галицкого, который делает очень много для развития футбола", - сказал министр спорта Краснодарского края Андрей Марков.

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