В ситуацию с Себальосом пришлось вмешаться Зидану

Новоиспеченный полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос остался недоволен своим положением в команде на старте сезона.

В частности, как информирует испанская пресса, 21-летний хавбек был огорчен тем, что он так и не получил возможности дебютировать за свой новый клуб в двух матчах "сливочных" в новом сезоне. Чтобы погасить недовольство своего игрока, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан провел разговор с ним, в котором заверил футболиста в том, что в течение сезона он еще будет востребован.

Напомним, Зидан высказался о предстоящем матче с "Барселоной". | soccernews.ru