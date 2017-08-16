В ситуацию с Себальосом пришлось вмешаться Зидану

Теги реал мадридзинедин зидандани себальос

В ситуацию с Себальосом пришлось вмешаться ЗидануНовоиспеченный полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос остался недоволен своим положением в команде на старте сезона.

В частности, как информирует испанская пресса, 21-летний хавбек был огорчен тем, что он так и не получил возможности дебютировать за свой новый клуб в двух матчах "сливочных" в новом сезоне. Чтобы погасить недовольство своего игрока, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан провел разговор с ним, в котором заверил футболиста в том, что в течение сезона он еще будет востребован.

Напомним, Зидан высказался о предстоящем матче с "Барселоной". | soccernews.ru

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