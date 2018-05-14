В следующем сезоне два игрока дубля будут переведены в первую команду "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальвердекарлес аленьяориоль бускетс

В следующем сезоне два игрока дубля будут переведены в первую команду "Барселоны"В следующем сезоне сразу два игрока дублирующего состава каталонской "Барселоны" будут переведены в первую команду.

Эту информацию, как информирует Don Balon, уже подтвердил главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. Так, новый сезон с основой начнут полузащитники Карлес Аленья и Ориоль Бускетс, уже привлекавшиеся к играм за первую команду в матчах Кубка Испании.

Напомним, Йерри Мина может больше не сыграть за "Барселону". | soccernews.ru

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