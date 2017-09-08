В следующем сезоне Эль Класико в рамках Ла Лиги может быть сыграно за пределами Испании

Теги хавьер тебасбарселонареал мадрид

В следующем сезоне Эль Класико в рамках Ла Лиги может быть сыграно за пределами ИспанииВ следующем сезоне матчи между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной" в рамках чемпионата страны могут быть сыграны за пределами Испании.

Об этом, как информирует The Sun, сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Так, он рассказал: "Да Лига - это глобальное развлечение, и мы хотим создать международную привлекательность Ла Лиги. В рамках этих усилий мы обсуждаем возможность проведения некоторых матчей за пределами Испании. Эти обсуждения все еще находятся на ранних стадиях обсуждения, но Ла Лига поддерживает эту идею".

Напомним, Бэйл не поможет "Реалу" в матче против "Леванте". | soccernews.ru

комментарии
Анатолий

Отличная идея! Надо попросить Рамзана,чтобы он провел Эль класико в Грозном! Аншлаг обеспечен!

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов