В следующем сезоне Эль Класико в рамках Ла Лиги может быть сыграно за пределами Испании

В следующем сезоне матчи между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной" в рамках чемпионата страны могут быть сыграны за пределами Испании.

Об этом, как информирует The Sun, сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Так, он рассказал: "Да Лига - это глобальное развлечение, и мы хотим создать международную привлекательность Ла Лиги. В рамках этих усилий мы обсуждаем возможность проведения некоторых матчей за пределами Испании. Эти обсуждения все еще находятся на ранних стадиях обсуждения, но Ла Лига поддерживает эту идею".

Напомним, Бэйл не поможет "Реалу" в матче против "Леванте". | soccernews.ru