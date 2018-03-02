В следующем сезоне Ла Лиги будет использоваться система видеоповторов

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В следующем сезоне Ла Лиги будет использоваться система видеоповторов

В Ла Лиге будет использоваться система видеоповторов, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, VAR появится в чемпионате Испании уже в сезоне 2018/19.

Стоит отметить, что в испанском первенстве достаточно часто случаются судейские ошибки, поэтому вопрос о введении видеоповторов поднимался уже давно. 

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