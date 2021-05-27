В следующем сезоне Лиги Чемпионов от Испании сыграют 5 команд

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

В финале Лиги Европы "Вильярреал" по серии пенальти обыграл "Манчестер Юнайтед". Победа в ЛЕ дает прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.

Таким образом, в следующем сезоне Лиги Чемпионов Испанию будут представлять сразу 5 команд: "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севилья" и "Вильярреал".

Напомним, что по итогам сезона 2020/21 "Вильярреал" занял 7 место в чемпионате Испании.

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