В следующем сезоне Лиги Чемпионов от Испании сыграют 5 команд

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В следующем сезоне Лиги Чемпионов от Испании сыграют 5 командФото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

В финале Лиги Европы "Вильярреал" по серии пенальти обыграл "Манчестер Юнайтед". Победа в ЛЕ дает прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.

Таким образом, в следующем сезоне Лиги Чемпионов Испанию будут представлять сразу 5 команд: "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севилья" и "Вильярреал".

Напомним, что по итогам сезона 2020/21 "Вильярреал" занял 7 место в чемпионате Испании.

Также не пропустите: Лига Европы стала первым трофеем в истории "Вильярреала". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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