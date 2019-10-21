В следующем сезоне "Реал" будет играть в бело-розовой форме

1 Теги реал мадрид

В следующем сезоне "Реал" будет играть в бело-розовой форме

Портал Footy Headlines опубликовал фото домашней формы мадридского "Реала" на следующий сезон.

В кампании 2020/21 игроки столичной команды будут выходить на газон "Сантьяго Бернабеу" в экипировке традиционного белого цвета с розовыми деталями.

Презентация новой формы ожидается в мае следующего года.

"Реал" по итогам девяти туров занимает второе место в турнирной таблице Примеры.

Не пропустите: "Реал" огласил заявку на матч с "Галатасараем". | http://soccernews.ru
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