В следующем сезоне "Реал" будет играть в бело-розовой форме

Портал Footy Headlines опубликовал фото домашней формы мадридского "Реала" на следующий сезон.

В кампании 2020/21 игроки столичной команды будут выходить на газон "Сантьяго Бернабеу" в экипировке традиционного белого цвета с розовыми деталями.

Презентация новой формы ожидается в мае следующего года.

"Реал" по итогам девяти туров занимает второе место в турнирной таблице Примеры.

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