В следующем сезоне "Реал" будет играть в бело-розовой форме
Портал Footy Headlines опубликовал фото домашней формы мадридского "Реала" на следующий сезон.
В кампании 2020/21 игроки столичной команды будут выходить на газон "Сантьяго Бернабеу" в экипировке традиционного белого цвета с розовыми деталями.
Презентация новой формы ожидается в мае следующего года.
"Реал" по итогам девяти туров занимает второе место в турнирной таблице Примеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2