В следующем сезоне третий комплект игровой формы "Реала" будет красного цвета

Теги реал мадрид

В следующем сезоне третий комплект игровой формы "Реала" будет красного цветаВ следующем сезоне третий комплект игровой формы мадридского "Реала" будет красного цвета, информирует ресурс Footy Headlines.

Фото новой экипировки королевского клуба уже появилось в сети.

Напомним, руководство "Реала" определилось с суммой, которая будет выделена на трансфер Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Мне нравится. А вообще Реалу пора бы уже разнообразить основную форму, которая из года в года однообразно белая.

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ali

они же сливочные

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