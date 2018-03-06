В следующем туре Серии А все команды почтят память Астори

В матчах 28-го тура итальянской Серии А все команды почтят память защитника "Фиорентины" Давиде Астори, который ушёл из жизни на минувших выходных.

"Я предложил, чтобы в следующем туре все команды вышли на поле в футболках Астори. Все в руководстве Серии А поддержали инициативу и взялись за организационные вопросы" - сказал президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

Напомним, что Астори был найден мёртвым в воскресенье утром в гостиничном номере в Удине. По предварительным данным, капитан "Фиорентины" умер от остановки сердца естественного характера.

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