В следующем туре Серии А все команды почтят память Астори
В матчах 28-го тура итальянской Серии А все команды почтят память защитника "Фиорентины" Давиде Астори, который ушёл из жизни на минувших выходных.
"Я предложил, чтобы в следующем туре все команды вышли на поле в футболках Астори. Все в руководстве Серии А поддержали инициативу и взялись за организационные вопросы" - сказал президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.
Напомним, что Астори был найден мёртвым в воскресенье утром в гостиничном номере в Удине. По предварительным данным, капитан "Фиорентины" умер от остановки сердца естественного характера.
Не пропустите: "Фиорентина" и "Кальяри" больше никому не дадут 13-й номер в память об Астори. | http://soccernews.ru
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|Фиорентина
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