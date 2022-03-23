В случае нарушения новый финансовых правил УЕФА сможет понижать клубы из Лиги чемпионов в ЛЕ и ЛК
Фото: твиттер УЕФА\Автор неизвестен
Стали известный новые детали финансовых правил УЕФА, которые организация, по информации The New York Times, намерена в скором времени ввести вместо ФФП.
По информации источника, по новым правилам УЕФА сможет налагать как спортивные, так и финансовые санкции на нарушителей, включая штрафы, угрозу исключения из турниров, а также появится возможность понижения команд между тремя еврокубками, которые проводятся в настоящее время: из Лиги чемпионов в Лигу Европы и из Лиги Европы в Лигу конференций.
В ином случае УЕФА может вычесть очки у клуба в соответствии с обновленным форматом Лиги чемпионов и Лиги Европы. Начиная с 2024 года все участники будут помещены в единую турнирную таблицу на первом этапе соревнований.
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|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
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|6
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|АЕК
|6
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|4
|Генк
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|8
|3
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|15
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|Байер Леверкузен
|6
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|3
|Маккаби Хайфа
|6
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|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
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|Бавария Мюнхен
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|1
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|6
|18
|2
|Локомотив Москва
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|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
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|Галатасарай
|6
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