В случае нарушения новый финансовых правил УЕФА сможет понижать клубы из Лиги чемпионов в ЛЕ и ЛК

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В случае нарушения новый финансовых правил УЕФА сможет понижать клубы из Лиги чемпионов в ЛЕ и ЛК

Фото: твиттер УЕФА\Автор неизвестен

Стали известный новые детали финансовых правил УЕФА, которые организация, по информации The New York Times, намерена в скором времени ввести вместо ФФП.

По информации источника, по новым правилам УЕФА сможет налагать как спортивные, так и финансовые санкции на нарушителей, включая штрафы, угрозу исключения из турниров, а также появится возможность понижения команд между тремя еврокубками, которые проводятся в настоящее время: из Лиги чемпионов в Лигу Европы и из Лиги Европы в Лигу конференций.

В ином случае УЕФА может вычесть очки у клуба в соответствии с обновленным форматом Лиги чемпионов и Лиги Европы. Начиная с 2024 года все участники будут помещены в единую турнирную таблицу на первом этапе соревнований.

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