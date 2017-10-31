В случае неудачи при подписании Озила, Моуринью попробует приобрести хавбека "Челси"

Теги манчестер юнайтедарсенал лондончелсисеск фабрегасжозе моуриньюмесут озил

В случае неудачи при подписании Озила, Моуринью попробует приобрести хавбека "Челси"В случае неудачи при подписании полузащитника "Арсенала" Месута Озила, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью попробует приобрести хавбека "Челси" Сеска Фабрегаса.

Как информирует The Times, наставник "красных дьяволов" изъявил желание снова поработать с 30-летним хавбеком "аристократов". Однако переключить свое внимание на испанца "рулевой" "Юнайтед" планирует только в том случае, если его клубу не удастся летом подписать контракт со своим бывшим подопечным по мадридскому "Реалу".

Напомним, Моуринью поставил цель на игру против "Бенфики". | soccernews.ru

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