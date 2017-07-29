В случае неудачи с трансфером Махреза "Рома" переключит внимание на Насри

Хавбек "Манчестер Сити" Самир Насри может перейти в "Рому", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, главной целью "волков" является полузащитник "Лестера" Рияд Махрез, однако в случае неудачи с этим трансфером "Рома" переключится на Насри.

Соглашение Насри с "горожанами" рассчитано до лета 2019 года. Сообщается, что клуб готов его продать.

В прошлом сезоне Насри выступал в аренде за "Севилью", где провел 30 поединков и забил 3 гола.

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