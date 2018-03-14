В случае неудачи с трансфером Неймара, "Реал" планирует потратить 300 миллионов евро на трех игроков

В мадридском "Реале" рассматривают вариант, при котором клубу придется направить сумму в 300 миллионов евро, выделенную на приобретение форварда французского ПСЖ Неймара, на трансферы трех других игроков.

Так, по сведениям Marca, в случае провала в переговорах по бразильцу, королевский клуб предпримет попытки подписать голкипера Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), вингера Эдена Азара ("Челси") и нападающего Роберта Левандовски ("Бавария").

Напомним, трансфер Неймара в 2019-м году обойдется "Реалу" дешевле его приобретения ближайшим летом. | soccernews.ru