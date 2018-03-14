В случае неудачи с трансфером Неймара, "Реал" планирует потратить 300 миллионов евро на трех игроков

Теги реал мадриднеймардавид де хеароберт левандовскиэден азар

В случае неудачи с трансфером Неймара, "Реал" планирует потратить 300 миллионов евро на трех игроковВ мадридском "Реале" рассматривают вариант, при котором клубу придется направить сумму в 300 миллионов евро, выделенную на приобретение форварда французского ПСЖ Неймара, на трансферы трех других игроков.

Так, по сведениям Marca, в случае провала в переговорах по бразильцу, королевский клуб предпримет попытки подписать голкипера Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), вингера Эдена Азара ("Челси") и нападающего Роберта Левандовски ("Бавария").

Напомним, трансфер Неймара в 2019-м году обойдется "Реалу" дешевле его приобретения ближайшим летом. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 28 72
2 Атлетико Мадрид 28 64
3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Вильярреал 28 44
7 Жирона 28 43
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 28 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Атлетик Бильбао 28 35
13 Эспаньол 28 35
14 Реал Сосьедад 28 33
15 Леганес 28 33
16 Алавес 27 31
17 Леванте 28 24
18 Лас Пальмас 28 20
19 Депортиво Ла-Корунья 28 19
20 Малага 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов