В случае подписания Гризманна, "Барселона" расстанется с пятью игроками

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В случае подписания Гризманна, "Барселона" расстанется с пятью игрокамиВ случае подписания форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, каталонская "Барселона" расстанется с пятью своими игроками.

Так, по информации Express, который ссылается на испанскую прессу, "сине-гранатовые" будут готовы выставить на трансфер полузащитника Рафинью Алькантару и вингера Жерара Деулофеу, которые вторую часть текущего сезона проводят в аренде в миланском "Интере" и английском "Уотфорде". Также каталонский гранд рассчитывает получить средства с продаж защитника Люки Диня и хавбеков Дениса Суареса и Андре Гомеша.

Напомним, Лизаразю высказался о возможном переходе Гризманна в "Барселону". | soccernews.ru

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