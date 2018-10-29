В случае подписания контракта с Конте, "Реал" будет вынужден отказаться от притязаний на одну из своих главных трансферных целей

Теги реал мадридхулен лопетегиантонио контеэден азар

В случае подписания контракта с Конте, "Реал" будет вынужден отказаться от притязаний на одну из своих главных трансферных целейУже в ближайшее время, как ожидается, мадридский "Реал" может объявить о расставании со своим главным тренером Хуленом Лопетеги и подписании контракта с его преемником Антонио Конте.

Однако, как информирует Marca, приход 49-летнего специалиста на "Сантьяго Бернабеу", наверняка, поставит "крест" на желании королевского клуба заполучить в свои ряды вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Всему виной - плохие отношения, которые установились между итальянским наставником и бельгийским футболистом за время их совместной работы на "Стэмфорд Бридж".

Напомним,  Перес контактировал с Конте перед Эль Класико. | soccernews.ru

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