В случае подписания контракта с Конте, "Реал" будет вынужден отказаться от притязаний на одну из своих главных трансферных целей

Уже в ближайшее время, как ожидается, мадридский "Реал" может объявить о расставании со своим главным тренером Хуленом Лопетеги и подписании контракта с его преемником Антонио Конте.

Однако, как информирует Marca, приход 49-летнего специалиста на "Сантьяго Бернабеу", наверняка, поставит "крест" на желании королевского клуба заполучить в свои ряды вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Всему виной - плохие отношения, которые установились между итальянским наставником и бельгийским футболистом за время их совместной работы на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, Перес контактировал с Конте перед Эль Класико. | soccernews.ru