В случае подписания Коутиньо, "Барселона" будет готова расстаться с двумя хавбеками

В случае подписания полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, каталонская "Барселона" будет готова расстаться с двумя хавбеками.

Так, по сведениям испанской прессы, если переход бразильца таки состоится в зимнее трансферное окно, "сине-гранатовые" планируют выставить на продажу Рафинью Алькантару и Андре Гомеша.

Напомним, Коутиньо станет игроком "Барселоны" уже на этой неделе. | soccernews.ru