В случае подписания Коутиньо, "Барселона" будет готова расстаться с двумя хавбеками

Теги барселонафилиппе коутиньоливерпульандре гомешрафинья алькантара

В случае подписания Коутиньо, "Барселона" будет готова расстаться с двумя хавбекамиВ случае подписания полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, каталонская "Барселона" будет готова расстаться с двумя хавбеками.

Так, по сведениям испанской прессы, если переход бразильца таки состоится в зимнее трансферное окно, "сине-гранатовые" планируют выставить на продажу Рафинью Алькантару и Андре Гомеша.

Напомним, Коутиньо станет игроком "Барселоны" уже на этой неделе. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов