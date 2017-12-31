В случае подписания Коутиньо, "Барселона" будет готова расстаться с одним из своих хавбеков

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В случае подписания Коутиньо, "Барселона" будет готова расстаться с одним из своих хавбековВ случае подписания полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, каталонская "Барселона" будет готова расстаться с Андре Гомешем.

Как информирует El Mundo Deportivo, главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде уже уведомил руководство своего клуба, что он будет не против продажи португальца, если в зимнее трансферное окно его команду пополнит 25-летний хавбек "красных".

Отметим, что Гомешем интересовался туринский "Ювентус".

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