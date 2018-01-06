В случае подписания Коутиньо, Вальверде будет готов отпустить трех своих игроков

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде уже строит планы на приход в его команду полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае подписания бразильца наставник "сине-гранатовых" будет готов расстаться уже в зимнее трансферное окно с тремя игроками - Рафиньей Алькантарой, Ардой Тураном и Андре Гомешем.

Напомним, Коутиньо отказался от подписного бонуса, предлагаемого "Барселоной". | soccernews.ru