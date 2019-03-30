В случае покупки Гризманна "Барселона" будет вынуждена расстаться с несколькими игроками
"Барселона" рассматривает возможность приобретения нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает ESPN.
По информации источника, трансфер звёздного француза обсуждается на уровне руководства каталонского клуба.
В целом боссы "блауграны" положительно оценивают покупку 28-летнего форварда, который хорошо знаком с испанским футболом и демонстрирует стабильно высокий уровень игры.
Однако руководители "Барсы" понимают, что бюджет не позволяет провернуть сделку стоимостью 120 миллионов евро, поэтому изучаются варианты продажи нескольких футболистов. Пока неизвестно, от кого может избавиться "блауграна" ради подписания Гризманна.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22