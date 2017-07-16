В случае покупки "Реалом" Мбаппе, ПСЖ будет готов серьезно потратиться на звезду "сливочных"

Французский ПСЖ заинтересовался вингером мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане будут готовы активизировать свои попытки заполучить восходящую звезду королевского клуба в случае, если в итоге "сливочные" перехватят у "красно-синих" их главную трансферную цель - Килиана Мбаппе из "Монако".

Напомним, "Реал" определился с очередной альтернативой Мбаппе. | soccernews.ru