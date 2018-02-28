В случае потери Де Хеа "Манчестер Юнайтед" будет готов потратить на нового вратаря 100 миллионов евро

В случае потери своего голкипера Давида Де Хеа, которым активно интересуется мадридский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" будет готов потратить на нового вратаря 100 миллионов евро.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания ближайшим летом со своим "первым номером" "красные дьяволы" предпримут попытки подписать Марка-Андре тер Штегена из каталонской "Барселоны". При этом на приобретение немца "Юнайтед" будет готов направить все средства, вырученные с продажи Де Хеа.

Напомним, Моуриньо определил альтернативу Кроосу. | soccernews.ru