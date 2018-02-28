В случае потери Де Хеа "Манчестер Юнайтед" будет готов потратить на нового вратаря 100 миллионов евро

Теги барселонамарк-андре тер штегенманчестер юнайтеддавид де хеареал мадрид

В случае потери Де Хеа "Манчестер Юнайтед" будет готов потратить на нового вратаря 100 миллионов евроВ случае потери своего голкипера Давида Де Хеа, которым активно интересуется мадридский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" будет готов потратить на нового вратаря 100 миллионов евро.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания ближайшим летом со своим "первым номером" "красные дьяволы" предпримут попытки подписать Марка-Андре тер Штегена из каталонской "Барселоны". При этом на приобретение немца "Юнайтед" будет готов направить все средства, вырученные с продажи Де Хеа.

Напомним, Моуриньо определил альтернативу Кроосу. | soccernews.ru

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