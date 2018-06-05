В случае прихода в "Реал", Аллегри попросит Переса приобрести двух звездных игроков

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В случае прихода в "Реал", Аллегри попросит Переса приобрести двух звездных игроковГлавный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри определился со своими приоритетными приобретениями на случай своего ухода в мадридский "Реал".

Так, по сведениям испанской прессы, если наставник "старой синьоры" таки возглавит королевский клуб, он попросит президента "сливочных" подписать на "Сантьяго Бернабеу" голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа и форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Напомним, Перес определился с приоритетным кандидатом на замену Зидану. | soccernews.ru

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