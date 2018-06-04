В случае прихода в "Реал", Клопп будет готов избавиться от его пяти ведущих игроков

В случае своего прихода в мадридский "Реал", нынешний главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп будет готов избавиться от его пяти ведущих игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, в переговорах с королевским клубом наставник "красных" уведомил, что, если он переберется работать на "Сантьяго Бернабеу", он выставит на трансфер голкипера "сливочных" Кейлора Наваса, их защитников Рафаэля Варана и Марсело, а также форвардов Карима Бензема и Криштиану Роналду.

Напомним, "Ливерпуль" отказался отпускать Клоппа в "Реал". | soccernews.ru