В случае приобретения Мбаппе, Перес готов будет продать ведущего игрока "Реала"

Теги карим бенземареал мадридмонакокилиан мбаппефлорентино перес

В случае приобретения Мбаппе, Перес готов будет продать ведущего игрока "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже строит планы на случай приобретения его клубом форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует Diario Gol, босс "сливочных" готов будет расстаться с Каримом Бензема, если действующему обладателю кубка чемпионов таки удастся провернуть самый громкий трансфер в своей истории. За 29-летнего француза Перес намерен выручить порядка 70 миллионов евро.

Напомним, после трансфера Мбаппе "Реал" планирует совершить еще одно мегаприобретение. | soccernews.ru

комментарии
Артем

как же я хочу чтобы Мбаппе обосрался просто

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