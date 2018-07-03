В случае продажи Неймара, ПСЖ предпримет попытку подписать ключевого игрока "Барселоны"

Теги псжбарселонанеймарфилиппе коутиньо

В случае продажи Неймара, ПСЖ предпримет попытку подписать ключевого игрока "Барселоны"В ПСЖ не исключают возможности продажи своего ведущего форварда Неймара, поэтому клуб активно работает над поисками замены 26-летнему нападающему.

Так, одной из альтернатив бразильцу, как информирует испанская пресса, стал его соотечественник из каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Поэтому вполне вероятно, что в случае расставания со своей главной звездой, парижане будут готовы сделать все для подписания полузащитника "сине-гранатовых".

Напомним,  УЕФА возобновил расследование в отношении нарушения правила финансового Fair Play ПСЖ. | soccernews.ru

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