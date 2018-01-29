В случае проигрыша ПСЖ, Перес будет готов сделать "перестройку" "Реала"

Теги реал мадридфлорентино переспсж

В случае проигрыша ПСЖ, Перес будет готов сделать "перестройку" "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес с опаской ждет матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов, в которых королевский клуб будет противостоять французскому ПСЖ.

Так, по сведениям Estadio Deportivo, в случае вылета "сливочных" уже на первой стадии плей-офф ЛЧ, их клубный босс будет готов по окончанию сезона существенно обновить состав своей команды. При этом вместе с рядом игроков покинуть столицу Испании может и главный тренер Зинедин Зидан.

Напомним, Неймар поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом". | soccernews.ru

комментарии
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Gorbachov, vodka, Perestroyka!

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Квинколобик

Это делать нужно не по итогам встреч Реала с ПСЖ!!!!!

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