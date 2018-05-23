В случае провала переговоров по Гризманну, "Барселона" может приобрести двух звездных хавбеков

В случае провала переговоров по форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну каталонская "Барселона" может приобрести сразу двух звездных полузащитников.

Так, по сведениям испанской прессы, если заполучить лидера атак "матрасников" не получится, "сине-гранатовые" будет готова предпринять попытки подписать Миралема Пьянича из туринского "Ювентуса" и Кристиана Эриксена из лондонского "Тоттенхэма". Каталонский гранд оценивает каждого из них в 50 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" посоветовала своему форварду искать новый клуб. | soccernews.ru