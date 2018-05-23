В случае провала переговоров по Гризманну, "Барселона" может приобрести двух звездных хавбеков

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В случае провала переговоров по Гризманну, "Барселона" может приобрести двух звездных хавбековВ случае провала переговоров по форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну каталонская "Барселона" может приобрести сразу двух звездных полузащитников.

Так, по сведениям испанской прессы, если заполучить лидера атак "матрасников" не получится, "сине-гранатовые" будет готова предпринять попытки подписать Миралема Пьянича из туринского "Ювентуса" и Кристиана Эриксена из лондонского "Тоттенхэма". Каталонский гранд оценивает каждого из них в 50 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" посоветовала своему форварду искать новый клуб. | soccernews.ru

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