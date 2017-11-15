В случае провала переговоров по Коутиньо, "Барселона" попытается приобрести другого хавбека из АПЛ

В случае провала переговоров по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, каталонская "Барселона" попытается приобрести другого хавбека из Премьер-Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" вряд ли будут готовы выложить за бразильца больше 120-ти миллионов евро, что может не устроить "красных". При таком раскладе каталонский гранд планирует переключить свое внимание на игрока лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, трансферная стоимость которого составляет порядка 60-ти миллионов евро.

Напомним, "Барселона" определилась с размером своего первого зимнего предложения по Коутиньо. | soccernews.ru