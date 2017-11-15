В случае провала переговоров по Коутиньо, "Барселона" попытается приобрести другого хавбека из АПЛ

Теги барселоналиверпультоттенхэмкоутиньокристиан эриксен

В случае провала переговоров по Коутиньо, "Барселона" попытается приобрести другого хавбека из АПЛВ случае провала переговоров по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, каталонская "Барселона" попытается приобрести другого хавбека из Премьер-Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" вряд ли будут готовы выложить за бразильца больше 120-ти миллионов евро, что может не устроить "красных". При таком раскладе каталонский гранд планирует переключить свое внимание на игрока лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, трансферная стоимость которого составляет порядка 60-ти миллионов евро.

Напомним, "Барселона" определилась с размером своего первого зимнего предложения по Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов