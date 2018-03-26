В случае провала переговоров по Неймару, "Реал" будет готов приобрести семь игроков

Мадридский "Реал" уже строит планы на случай невозможности подписания форварда ПСЖ Неймара, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Так, в случае провала переговоров по бразильцу, королевский клуб предпримет попытки подписать нового вратаря, правого и центрального защитников, полузащитника в опорную зону, двух вингеров и нападающего. Кандидатами на усиление этих позиций "сливочные" рассматривают: Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Тибо Куртуа ("Челси"), Альваро Одриосолу ("Реал Сосьедад"), Маркиньоса (ПСЖ), Давида Алабу ("Бавария"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Эдена Азара ("Челси"), Гонсалу Гедеша (ПСЖ), Роберта Левандовски ("Бавария") и Харри Кейна ("Тоттенхэм").

Напомним, "Реал" определился с трансферной стоимостью Неймара. | soccernews.ru