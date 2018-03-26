В случае провала переговоров по Неймару, "Реал" будет готов приобрести семь игроков

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В случае провала переговоров по Неймару, "Реал" будет готов приобрести семь игроковМадридский "Реал" уже строит планы на случай невозможности подписания форварда ПСЖ Неймара, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Так, в случае провала переговоров по бразильцу, королевский клуб предпримет попытки подписать нового вратаря, правого и центрального защитников, полузащитника в опорную зону, двух вингеров и нападающего. Кандидатами на усиление этих позиций "сливочные" рассматривают: Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Тибо Куртуа ("Челси"), Альваро Одриосолу ("Реал Сосьедад"), Маркиньоса (ПСЖ), Давида Алабу ("Бавария"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Эдена Азара ("Челси"), Гонсалу Гедеша (ПСЖ), Роберта Левандовски ("Бавария") и Харри Кейна ("Тоттенхэм").

Напомним, "Реал" определился с трансферной стоимостью Неймара. | soccernews.ru

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