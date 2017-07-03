В случае провала переговоров по Верратти "Барселона" сделает попытку приобрести хавбека "Баварии"

Каталонская "Барселона" продолжает искать более дешевые альтернативы полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти.

Как информирует испанская пресса, в случае, если "сине-гранатовым" так и не удастся сбить цену на 24-летнего хавбека парижан, "сине-гранатовые" предпримут попытку приобрести игрока мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммиха, трансферная стоимость которого колеблется в районе 40 млн евро. Учитывая, что сам немец остается недоволен своим положением в команде, его переезд на "Камп Ноу" вполне может стать реальностью.

Напомним, ПСЖ уже определился с вероятной заменой Верратти. | soccernews.ru