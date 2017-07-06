В случае провала с подписанием Мбаппе, Перес намерен совершить другой громкий трансфер

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес не исключает вариант, при котором ему не удастся заполучить в свою команду форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Поэтому, как информирует испанская пресса, босс королевского клуба работает над тем, чтобы привезти в стан "сливочных" другого топового игрока. Так, одним из альтернативных 18-летнему французу вариантов Перес рассматривает вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Напомним, "Реал" может подписать бывшего вратаря "Барселоны". | soccernews.ru