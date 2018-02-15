В случае расставания с "Реалом", Зидан будет иметь два варианта продолжения своей карьеры

В случае расставания с мадридским "Реалом", его главный тренер Зинедин Зидан будет иметь два варианта продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, наиболее вероятными местами, где может оказаться 45-летний специалист после своего ухода из королевского клуба, являются сборная Франции и туринский "Ювентус".

Напомним, Зидан расхвалил Иско после матча с ПСЖ. | soccernews.ru