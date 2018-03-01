В случае своего назначения в "Реал", Лев будет готов расстаться с семью игроками команды

Как информирует испанская пресса, президент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет готов расстаться с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом, если тот текущий сезон завершит без выигранного трофея. При этом главным кандидатом на замену французскому специалисту босс королевского клуба уже определил Йоахима Лева, в настоящее время работающего со сборной Германии.

Сообщается, что нынешний наставник "манншафт" уже даже определил кандидатов "на выход" в стане "сливочных", если он таки переберется на "Сантьяго Бернабеу". Так, покинуть "Реал" должны будут защитники Хесус Вальехо и Рафаэль Варан, полузащитники Маркос Льоренте и Иско, вингер Гарет Бэйл и форварды Борха Майораль и Карим Бензема.

Напомним, "adidas" представил новую форму "Реала". | soccernews.ru