В случае своего назначения в "Реал", Лев будет готов расстаться с семью игроками команды

Теги реал мадридзинедин зиданйоахим лёвфлорентино перес

В случае своего назначения в "Реал", Лев будет готов расстаться с семью игроками командыКак информирует испанская пресса, президент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет готов расстаться с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом, если тот текущий сезон завершит без выигранного трофея. При этом главным кандидатом на замену французскому специалисту босс королевского клуба уже определил Йоахима Лева, в настоящее время работающего со сборной Германии.

Сообщается, что нынешний наставник "манншафт" уже даже определил кандидатов "на выход" в стане "сливочных", если он таки переберется на "Сантьяго Бернабеу". Так, покинуть "Реал" должны будут защитники Хесус Вальехо и Рафаэль Варан, полузащитники Маркос Льоренте и Иско, вингер Гарет Бэйл и форварды Борха Майораль и Карим Бензема.

Напомним, "adidas" представил новую форму "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 26 61
3 Реал Мадрид 26 51
4 Валенсия 26 50
5 Севилья 26 42
6 Вильярреал 26 41
7 Эйбар 26 38
8 Жирона 26 37
9 Хетафе 26 36
10 Бетис 25 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Атлетик Бильбао 26 32
13 Эспаньол 26 31
14 Леганес 26 30
15 Реал Сосьедад 25 29
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 26 18
20 Малага 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов