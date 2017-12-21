В случае своего прихода в "Арсенал", Луис Энрике будет заинтересован в подписании форварда "Реала"

Известный тренер Луис Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона", может возглавить следующим летом лондонский "Арсенал".

При этом, как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, в случае, если он таки станет преемником Арсена Венгера, 47-летний специалист будет готов предпринять попытки подписать в свою новую команду форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.

Напомним, "Арсенал" узнал соперника по полуфиналу кубка лиги. | soccernews.ru