В случае своего прихода в "Реал", Конте будет готов расстаться с тремя ведущими игроками команды

В случае своего прихода в мадридский "Реал", известный итальянский тренер Антонио Конте будет готов расстаться с тремя ведущими игроками "сливочных".

Так, по информации Football Espana, в планы 49-летнего специалиста не входят голкипер Кейлор Навас, защитник Марсело и форвард Карим Бензема. Избавиться от них он будет готов уже в зимнее трансферное окно.

Последним клубом Конте был лондонский "Челси". Руководство "аристократов" расторгло контракт с ним летом текущего года.

Напомним, Рамос одобрил приход в "Реал" Конте. | soccernews.ru