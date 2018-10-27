В случае своего прихода в "Реал", Конте будет готов расстаться с тремя ведущими игроками команды

3 Теги реал мадридантонио контемарселокейлор наваскарим бензема

В случае своего прихода в "Реал", Конте будет готов расстаться с тремя ведущими игроками командыВ случае своего прихода в мадридский "Реал", известный итальянский тренер Антонио Конте будет готов расстаться с тремя ведущими игроками "сливочных".

Так, по информации Football Espana, в планы 49-летнего специалиста не входят голкипер Кейлор Навас, защитник Марсело и форвард Карим Бензема. Избавиться от них он будет готов уже в зимнее трансферное окно.

Последним клубом Конте был лондонский "Челси". Руководство "аристократов" расторгло контракт с ним летом текущего года.

Напомним,  Рамос одобрил приход в "Реал" Конте. | soccernews.ru

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Комментарии

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Вахтанг

А я дырявый пидор

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Мой друг Марсело, я очень по тебе скучаю и с нетерпением жду в Ювентусе.

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МАРСЕЛО

Скоро буду,ты не представляешь как я соскучился по твоему пальчику

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