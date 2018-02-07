В случае своего увольнения, Конте получит от "Челси" 30 миллионов евро

Теги челсиантонио контелуис энрике

В случае своего увольнения, Конте получит от "Челси" 30 миллионов евроВ случае своего увольнения из лондонского "Челси", итальянский специалист Антонио Конте получит от своего клуба компенсацию в размере 30-ти миллионов евро.

Как информирует sport.es, "аристократы" близки к достижению соглашения о подписании контракта с испанским наставником Луисом Энрике. Однако заключение договора с бывшим "рулевым" каталонской "Барселоны" откладывается из-за того, что в случае расставания с Конте чемпиону Англии придется выплатить тому солидную сумму. Ввиду этого, руководство английского гранда рассчитывает договориться с итальянцем о снижении размера компенсации за досрочное расторжение контракта.

Напомним, "Челси" уговаривает Луиса Энрике принять команду по ходу сезона. | soccernews.ru

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