В случае своего возвращения в "Реал", Моуринью расстанется с тремя лидерами команды

В случае своего возвращения в мадридский "Реал", главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью расстанется с тремя лидерами команды.

Так, согласно сведениям Football Espana, наставник "красных дьяволов" будет не против возглавить "сливочных" во второй раз, если он не доработает на "Олд Траффорд" до конца сезона. При таком развитии событий португальский специалист будет готов расстаться с защитниками королевского клуба Марсело и Серхио Рамосом, а также форвардом Каримом Бензема. По мнению "Особенного", в силу своего возраста бразилец, испанец и француз больше не способны демонстрировать свою лучшую игру.

Напомним, Конте дал ответ "Реалу". | soccernews.ru