В случае своего возвращения в "Реал", Моуринью расстанется с тремя лидерами команды

4 Теги реал мадридмарселосерхио рамоскарим бензема

В случае своего возвращения в "Реал", Моуринью расстанется с тремя лидерами командыВ случае своего возвращения в мадридский "Реал", главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью расстанется с тремя лидерами команды.

Так, согласно сведениям Football Espana, наставник "красных дьяволов" будет не против возглавить "сливочных" во второй раз, если он не доработает на "Олд Траффорд" до конца сезона. При таком развитии событий португальский специалист будет готов расстаться с защитниками королевского клуба Марсело и Серхио Рамосом, а также форвардом Каримом Бензема. По мнению "Особенного", в силу своего возраста бразилец, испанец и француз больше не способны демонстрировать свою лучшую игру.

Напомним,  Конте дал ответ "Реалу". | soccernews.ru

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Комментарии

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Руслан

Да ладно тебе

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Дмитрий

Моур уже не тот, не может нормально работать со звездами, потому как сам звездище.

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ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

Марсело и Рамос ещё потянут,а Бензема конечно надо продавать

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фанат

ЭТО ты не способен тренировать большой клуб!!!!!!!!!!!!!

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