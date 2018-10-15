В случае ухода Де Хеа, "Манчестер Юнайтед" будет готов обновить трансферный рекорд для вратарей

В случае ухода своего вратаря Давида Де Хеа, "Манчестер Юнайтед" будет готов обновить мировой трансферный рекорд для голкиперов.

Так, согласно информации Football Espana, если "красные дьяволы" так и не смогут продлить контракт со своим "первым номером", в следствие чего тот покинет "Олд Траффорд", они предпримут попытки подписать стража ворот каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. За немца манкунианский клуб будет готов выложить 100 миллионов евро.

Напомним, на Де Хеа претендует ПСЖ. | soccernews.ru