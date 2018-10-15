В случае ухода Де Хеа, "Манчестер Юнайтед" будет готов обновить трансферный рекорд для вратарей

Теги манчестер юнайтеддавид де хеабарселонамарк-андре тер штеген

В случае ухода Де Хеа, "Манчестер Юнайтед" будет готов обновить трансферный рекорд для вратарейВ случае ухода своего вратаря Давида Де Хеа, "Манчестер Юнайтед" будет готов обновить мировой трансферный рекорд для голкиперов.

Так, согласно информации Football Espana, если "красные дьяволы" так и не смогут продлить контракт со своим "первым номером", в следствие чего тот покинет "Олд Траффорд", они предпримут попытки подписать стража ворот каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. За немца манкунианский клуб будет готов выложить 100 миллионов евро.

Напомним, на Де Хеа претендует ПСЖ. | soccernews.ru

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