В случае ухода Гризманна, "Атлетико" планирует подписать в прошлом ключевого хавбека "Реала"

Мадридский "Атлетико" строит планы на случай, если следующим летом клуб покинет ключевой форвард команды Антуан Гризманн.

Так, согласно информации Daily Star, в случае расставания с французом "матрасники" предпримут попытки подписать полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила, известного в Испании по выступлениям за "Реал".

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