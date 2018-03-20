В случае ухода Левандовски, "Бавария" предпримет попытки подписать форварда "Ливерпуля"

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В случае ухода Левандовски, "Бавария" предпримет попытки подписать форварда "Ливерпуля"Мюнхенская "Бавария" определилась с потенциальным кандидатом на замену своему ведущему форварду Роберту Левандовски, в услугах которого заинтересован мадридский "Реал".

Так, по сведениям BBC, в случае расставания ближайшим летом с 29-летним нападающим чемпионы Германии планируют предпринять попытки подписать Роберто Фирмино из "Ливерпуля".

Отметим, что бразилец уже имеет успешный опыт выступления в Бундеслиге - на протяжении четырех лет он выступал за "Хоффенхайм".

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