В случае ухода Неймара "Барселона" намерена приобрести трех топовых игроков

В случае ухода своего форварда Неймара каталонская "Барселона" намерена приобрести трех топовых игроков, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" в случае получения 222-х миллионов евро за бразильца будет готова предпринять попытки заполучить Антуана Гризманна ("Атлетико") или Пауло Дибалу ("Ювентус"), Давида Алабу ("Бавария") и Марко Верратти (ПСЖ).

Напомним, Неймар намерен отдать предпочтение АПЛ перед ПСЖ. | soccernews.ru