В случае ухода Неймара "Барселона" намерена приобрести трех топовых игроков

Теги неймарбарселонамарко верраттидавид алабапауло дибалаантуан гризманн

В случае ухода Неймара "Барселона" намерена приобрести трех топовых игроковВ случае ухода своего форварда Неймара каталонская "Барселона" намерена приобрести трех топовых игроков, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" в случае получения 222-х миллионов евро за бразильца будет готова предпринять попытки заполучить Антуана Гризманна ("Атлетико") или Пауло Дибалу ("Ювентус"), Давида Алабу ("Бавария") и Марко Верратти (ПСЖ).

Напомним, Неймар намерен отдать предпочтение АПЛ перед ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
Сергей

Нужно продать Неймара за 250 млн! И купить Гризманна ,Дибалу и Марко Вератти ! Они получше этого петушка Геймара !

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Flamenco

Неймара не нужно продавать! Но нужно приобрести: Алабу, Верратти и Дибалу! Тогда будет все отлично!

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