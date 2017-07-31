В случае ухода Неймара, "Барселона" планирует подписать трех игроков

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В случае ухода Неймара, "Барселона" планирует подписать трех игроковВ случае ухода своего ведущего форварда Неймара, каталонская "Барселона" планирует подписать трех игроков.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" на средства с продажи бразильца рассчитывают заполучить двух его соотечественников и аргентинца - Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля", Паулиньо из китайского "Гуанчжоу Эвергранд" и Пауло Дибалу из туринского "Ювентуса".

Напомним, "Барселона" не намерена затягивать с продажей Неймара. | soccernews.ru

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