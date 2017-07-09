В случае ухода Руни новым капитаном "МЮ" будет Каррик

Стало известно, кто станет новым капитаном "Манчестер Юнайтед", если команду покинет форвард Уэйн Руни.

Как сообщает Transfer News Live, новым капитаном будет хавбек Майкл Каррик, а вице-капитаном станет Андер Эррера.

Каррик играет в "МЮ" с 2006 года, за это время он провел 314 матчей и забил 17 голов.

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